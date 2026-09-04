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Хотів подарувати вам чудове шоу: Монфіс попрощався з фанатами після останнього матчу на US Open

Денис Іваненко — 4 вересня 2026, 08:38
Хотів подарувати вам чудове шоу: Монфіс попрощався з фанатами після останнього матчу на US Open
Гаель Монфіс
Getty Images

Гаель Монфіс (311) поділився емоціями після останнього матчу в кар'єрі на турнірах серії Grand Slam.

Його слова передає пресслужба US Open.

У другому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу він програв Лернеру Тіну (15) – 3:6, 4:6, 3:6. По завершенню гри на екрані вивели хайлайти з виступами француза на US Open протягом кар'єри, після чого чоловік Еліни Світоліної емоційно попрощався з місцевою публікою.

"Я вперше приїхав сюди у 2003 році на юніорський турнір, а ось уже 2026 рік. Це був довгий шлях, тому велике вам спасибі. Я відчував вашу любов протягом усього року. Можу сказати вам, друзі: ви моя друга найкраща публіка – звичайно, після Парижа, але ви все одно серед найкращих. Велике дякую.

Для мене було величезною честю грати тут весь цей рік, намагаючись показувати свій найкращий теніс. Я намагався демонструвати теніс високого рівня, але також хотів подарувати вам чудове шоу, а ви відповідали мені величезною любов'ю. Я ніколи цього не забуду. Дякую за все. Дякую, Нью-Йорк", – сказав Монфіс.

Зазначимо, що після сезону-2026 Гаель завершить кар'єру. Його найкращим результатом на "мейджорах" є півфінали Ролан Гаррос-2008 та US Open-2016.

Найвище в рейтингу він підіймався на шосте місце. Загалом француз виграв 13 титулів.

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