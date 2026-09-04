Останній матч на "мейджорах": Монфіс поступився Тіну у другому колі US Open
Гаель Монфіс (311) поступився американцю Лернеру Тіну (15) в 1/32 фіналу US Open-2026.
Зустріч тривала 2 години 18 хвилини та закінчилася з рахунком 3:6, 4:6, 3:6.
Чоловік Еліни Світоліної вісім разів подав навиліт, зробив стільки ж подвійних помилок та не оформив жодного брейка. Його суперник виконав три ейси, зробив чотири помилки на подачі та чотири брейків.
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Друге коло, 4 вересня
Гаель Монфіс (Франція) – Лернер Тін (США) 3:6, 4:6, 3:6
Це була друга очна зустріч між тенісистами. Американець також святкував перемогу в Монреалі на початку серпня.
Зазначимо, що напередодні француз став найстаршим гравцем з 1992 року, який виграв поєдинок на US Open. Він здолав у свій 40-й день народження представника Парагваю Адольфа Даніеля Вальєхо (60).
Це був останній матч у кар'єрі на "мейджорах" для чоловіка Еліни Світоліної, який по завершенню сезону зачохлить ракетку. Його найкращим результатом є півфінали Ролан Гаррос-2008 та US Open-2016.