Останній матч на "мейджорах": Монфіс поступився Тіну у другому колі US Open

Гаель Монфіс (311) поступився американцю Лернеру Тіну (15) в 1/32 фіналу US Open-2026.

Зустріч тривала 2 години 18 хвилини та закінчилася з рахунком 3:6, 4:6, 3:6.

Чоловік Еліни Світоліної вісім разів подав навиліт, зробив стільки ж подвійних помилок та не оформив жодного брейка. Його суперник виконав три ейси, зробив чотири помилки на подачі та чотири брейків.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Друге коло, 4 вересня

Гаель Монфіс (Франція) – Лернер Тін (США) 3:6, 4:6, 3:6

Це була друга очна зустріч між тенісистами. Американець також святкував перемогу в Монреалі на початку серпня.

Зазначимо, що напередодні француз став найстаршим гравцем з 1992 року, який виграв поєдинок на US Open. Він здолав у свій 40-й день народження представника Парагваю Адольфа Даніеля Вальєхо (60).

Це був останній матч у кар'єрі на "мейджорах" для чоловіка Еліни Світоліної, який по завершенню сезону зачохлить ракетку. Його найкращим результатом є півфінали Ролан Гаррос-2008 та US Open-2016.

Learner moves on as La Monf bows out.



Tien defeats Monfils 6-3, 6-4, 6-3 to bring Gael’s final US Open run to a close. 💔 pic.twitter.com/xNAfweyKsW — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026