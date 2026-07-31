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Монфіс отримав wild card до основної сітки Мастерсу в Цинциннаті

Олексій Мурзак — 31 липня 2026, 21:26
Монфіс отримав wild card до основної сітки Мастерсу в Цинциннаті
Гаель Монфіс
Getty Images

Легендарний французький тенісист Гаель Монфіс отримав wild card до основної сітки турніру ATP Masters 1000 у Цинциннаті, який цього року відбудеться з 13 до 23 серпня.

Про це повідомляє Ukrainian Tennis.

Також організатори змагань надали запрошення британцю Джеку Дрейперу, болгарину Григору Димитрову та швейцарцю Стену Вавринці, котрий як і Монфіс проводить останній сезон у кар'єрі.

Напередодні українські тенісистки Еліна Світоліна (10), Марта Костюк (11), Олександра Олійникова (44), Ангеліна Калініна (44) та Юлія Стародубцева (62) отримали стартових суперниць на турнірі серії WTA 1000 в Торонто. Змагання відбуватиметься з 2 по 13 серпня.

Нагадаємо, 25 травня Гаель Монфіс провів останній матч у кар'єрі на домашньому турнірі Grand Slam – Ролан Гаррос. Наприкінці сезону спортсмен завершить свою яскраву кар'єру.

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