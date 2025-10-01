Монфіс оголосив про завершення кар’єри: наступний сезон стане останнім

Французький тенісист Гаель Монфіс повідомив, що наступний сезон стане фінальним у його професійній кар’єрі.

Про це він розповів у своєму Instagram.

Монфіс нагадав, що вперше взяв ракетку в руки у 2,5 роки, а дебютував у професійному турі у 18 років. Минулого місяця спортсмен відсвяткував своє 39-річчя і вирішив, що 2026 рік стане для нього завершальним у тенісі.

"Можливість перетворити свою пристрасть на професію – це привілей, який я цінував під час кожного матчу і кожного моменту своєї 21-річної кар’єри. Хоча ця гра означає для мене все, я спокійний зі своїм рішенням піти на пенсію наприкінці тенісного сезону 2026 року", – написав Монфіс.

Нагадаємо, за свою професійну кар’єру француз 35 разів виходив у фінали турнірів ATP і здобув 13 титулів. Він тричі грав у фіналах турнірів серії Мастерс (2009, 2010, 2016).

На турнірах Grand Slam найкращими результатами Монфіса стали півфінали Ролан Гаррос-2008 і US Open-2016. Також він двічі доходив до чвертьфіналу Australian Open (2016, 2022).

У листопаді 2016 року Монфіс піднявся на 6-те місце світового рейтингу, що стало його особистим рекордом.

Раніше дружина Гаеля та найкраща українська тенісистка, Еліна Світоліна, оголосила, що більше не зіграє у сезоні-2025.