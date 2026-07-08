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Після Вімблдону – на поле для гольфу: Світоліна показала романтичний відпочинок із Монфісом у Дубаї

Богдан Войченко — 8 липня 2026, 11:37
Скріншот
Після Вімблдону – на поле для гольфу: Світоліна показала романтичний відпочинок із Монфісом у Дубаї

Після завершення виступів на Вімблдоні перша ракетка України Еліна Світоліна взяла невелику паузу та вирушила на відпочинок разом зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

У своїх соціальних мережах українська спортсменка поділилася атмосферним відео з Дубая, де подружжя проводить час на полі для гольфу. На кадрах Світоліна та Монфіс по черзі виконують удари, змагаючись не за тенісні очки, а за влучність у новому для себе виді спорту.

Особливу увагу підписників привернув жартівливий коментар українки до ролика. Світоліна з гумором описала свої спроби влучити по м'ячу, написавши:

"Іноді може бути добре — іноді може бути погано".

Нагадаємо, в українському дербі у першому колі британського мейджору Дар'я Снігер сенсаційно переграла восьму ракетку світу, Еліну Світоліну – 7:5, 6:2.

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Після матчу Світоліна назвала причину раннього вильоту з Вімблдону.

Незважаючи на ранній виліт, Еліна встановила історичне досягнення для представників України на турнірах Grand Slam.

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