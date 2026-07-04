Чоловік Світоліної після Вімблдону показав романтичний відпочинок із дружиною та нове захоплення
Після завершення виступу на Вімблдоні Еліна Світоліна вирішила присвятити час відпочинку разом із чоловіком Гаелем Монфісом. Французький тенісист поділився у соціальних мережах теплою добіркою сімейних кадрів, показавши, як подружжя проводить заслужену паузу між турнірами.
На опублікованих світлинах Світоліна та Монфіс разом відвідують затишні кафе й ресторани, прогулюються під час подорожі та просто насолоджуються компанією одне одного. Атмосфера на фото максимально спокійна та романтична, що одразу сподобалося шанувальникам пари.
Окрім цього, Монфіс показав ще одне своє захоплення. У вільний від тенісу час француз вирушив на поле для гольфу, де, схоже, всерйоз закохався у новий вид спорту.
"Оновлення з життя: у нас усе добре. Гарний настрій і нове захоплення на полі для гольфу. Вдячний за все. Надсилаю вам свою любов", — підписав серію світлин Монфіс.
Нагадаємо, Світоліна зазнала сенсаційної поразки від Дар'ї Снігур на старті Вімблдону.
Після матчу перша ракетка України назвала причину раннього вильоту з турніру.