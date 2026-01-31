Мертенс та Шуай виграли Australian Open у жіночому парному розряді

Елізе Мертенс та Чжан Шуай стали переможницями Australian Open у парному розряді, здолавши пару Анна Даніліна/Алєксандра Крунич.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (4), 6:4.

Переможниці протистояння виконали дві успішні подачі навиліт, тоді як казахо-сербська пара жодної, вокористали шість брейк-пойнтів, вигравши при цьому по шість геймів як на прийомі, так і на подачі.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Фінал, жіночий парний розряд, 31 січня

Призовий фонд: А$43,436,000

Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай)/Анна Даніліна (Казахстан)/Алєксандра Крунич (Сербія) 7:6 (4), 6:4

Для 37-річної Шуай ця перемога стала третьою в кар'єрі на турнірах Grand Slam – до цього вона тріумфувала в Австралії у 2019 році та у США у 2021-му – обидва рази її партнеркою була Саманта Стосур.

Елізе Мертенс вшосте перемогла в парному розряді на такому рівні – раніше бельгійка вигравала Відкриті чемпіонати Австралії (двічі), США та Вімблдон (двічі).

Напередодні визначились переможці Відкритого чемпіонату Австралії у змішаному розряді та фіналісти чоловічого одиночного турніру.

Також відбувся фінал Australian Open у чоловічому парному розряді – перемогу здобули Крістіан Гаріссон та Ніл Скупскі.