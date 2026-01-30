Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Джокович став другим фіналістом Australian Open, сенсаційно обігравши чинного чемпіона турніру

Станіслав Матусевич — 30 січня 2026, 16:32
Джокович став другим фіналістом Australian Open, сенсаційно обігравши чинного чемпіона турніру
Новак Джокович
Getty images

Дворазовий чинний чемпіон Australian Open італієць Яннік Сіннер (2) не зумів втретє поспіль вийти у фінал австралійського мейджора, програвши в півфіналі зірковому ветерану із Сербії Новаку Джоковичу (4).

Гра тривала 4 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Сіннер вважався безперечним фаворитом поєдинку проти 38-річного десятиразового переможця Australian Open. Однак матч вийшов рівним, і в результаті Джокович зміг узяти гору.

Перший сет за рахунок брейка на першій же подачі Джоковича забрав Сіннер.

Але з середини другої партії перевага перейшла до серба. Йому вдалося зробити перший для себе брейк, повести 3:1 і тут же втримати свою подачу з 0:40. Після цього довести сет до перемоги для досвідченого тенісиста було справою техніки.

Чинного чемпіона це не збентежило, і загалом рівна третя партія за рахунку 5:4 на свою користь Сіннер на класі впевнено взяв на сет.

Джокович не збирався здаватися супернику, який на 14 років молодший за нього. Четверта партія почалася з брейка від серба, який він зумів утримати і перевести зустріч у вирішальний сет.

За перші дві подачі Новака в п'ятій партії Яннік не зумів реалізувати сумарно 5 брейк-пойнтів. Після чого в сьомому геймі віддав свою подачу з рахунку 40:15. Але і це було ще не все. Програючи 3:4, Сіннер мав потрійний брейк-пойнт на подачі Джоковича, який Новак знову зумів відіграти. У підсумку 6:4, і серб сенсаційно пробився у фінал Australian Open.

Головним статистичним показником матчу став відсоток реалізованих брейк-пойнтів. Джоковичу вдалося використати 3 з 8 шансів, а Сіннеру тільки 2 з 18.

Огляд матчу

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Півфінал, 30 січня

Новак Джокович (Сербія) – Яннік Сіннер (Італія) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Серб здобув п'яту перемогу в одинадцяти очних зустрічах з італійцем. У вирішальному матчі австралійського мейджора Джокович зіграє проти лідера світового рейтингу Карлоса Алькараса. Із попередніх 9 матчів між цими суперниками серб переміг у п'яти, зокрема, у чвертьфіналі торішнього австралійського мейджора.

Фінал Джокович Алькарас відбудеться у Мельбурні 1 лютого.

Джокович у 38 років став найстаршим фіналістом Australian Open в історії. Для серба це рекордний 38-й фінал турнірів Grand Slam (найближче знаходиться Роджер Федерер з 31 вирішальним матчем). У разі перемоги в ньому Новак завоює свій 25 одиночний титул Слемів у кар'єрі. Стільки не вдавалося виграти нікому ані серед чоловіків, ані серед жінок.

Нагадаємо, що першим фіналістом змагань став Карлос Алькарас, який обіграв у п'яти сетах німця Олександра Звєрєва (3), провівши третій найдовший матч в історії Australian Open. Своїм виходом у фінал іспанець встановив два вікові рекорди турнірів Grand Slam.

Australian Open Новак Джокович Яннік Сіннер

Australian Open

Алькарас встановив два вікові рекорди турнірів Grand Slam
Алькарас та Звєрєв зіграли третій найдовший матч в історії Australian Open
Найдовша гра турніру: Алькарас та Звєрєв у драматичному матчі визначили першого фіналіста Australian Open
Гадецкі та Пірс вдруге поспіль виграли Australian Open у змішаному розряді
Від "вічно четвертого" до "щасливого Слему": фінансова еволюція Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік