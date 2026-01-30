Джокович став другим фіналістом Australian Open, сенсаційно обігравши чинного чемпіона турніру

Дворазовий чинний чемпіон Australian Open італієць Яннік Сіннер (2) не зумів втретє поспіль вийти у фінал австралійського мейджора, програвши в півфіналі зірковому ветерану із Сербії Новаку Джоковичу (4).

Гра тривала 4 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Сіннер вважався безперечним фаворитом поєдинку проти 38-річного десятиразового переможця Australian Open. Однак матч вийшов рівним, і в результаті Джокович зміг узяти гору.

Перший сет за рахунок брейка на першій же подачі Джоковича забрав Сіннер.

Але з середини другої партії перевага перейшла до серба. Йому вдалося зробити перший для себе брейк, повести 3:1 і тут же втримати свою подачу з 0:40. Після цього довести сет до перемоги для досвідченого тенісиста було справою техніки.

Чинного чемпіона це не збентежило, і загалом рівна третя партія за рахунку 5:4 на свою користь Сіннер на класі впевнено взяв на сет.

Джокович не збирався здаватися супернику, який на 14 років молодший за нього. Четверта партія почалася з брейка від серба, який він зумів утримати і перевести зустріч у вирішальний сет.

За перші дві подачі Новака в п'ятій партії Яннік не зумів реалізувати сумарно 5 брейк-пойнтів. Після чого в сьомому геймі віддав свою подачу з рахунку 40:15. Але і це було ще не все. Програючи 3:4, Сіннер мав потрійний брейк-пойнт на подачі Джоковича, який Новак знову зумів відіграти. У підсумку – 6:4, і серб сенсаційно пробився у фінал Australian Open.

Головним статистичним показником матчу став відсоток реалізованих брейк-пойнтів. Джоковичу вдалося використати 3 з 8 шансів, а Сіннеру – тільки 2 з 18.

Огляд матчу

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Півфінал, 30 січня

Новак Джокович (Сербія) – Яннік Сіннер (Італія) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Серб здобув п'яту перемогу в одинадцяти очних зустрічах з італійцем. У вирішальному матчі австралійського мейджора Джокович зіграє проти лідера світового рейтингу Карлоса Алькараса. Із попередніх 9 матчів між цими суперниками серб переміг у п'яти, зокрема, у чвертьфіналі торішнього австралійського мейджора.

Фінал Джокович – Алькарас відбудеться у Мельбурні 1 лютого.

Джокович у 38 років став найстаршим фіналістом Australian Open в історії. Для серба це рекордний 38-й фінал турнірів Grand Slam (найближче знаходиться Роджер Федерер з 31 вирішальним матчем). У разі перемоги в ньому Новак завоює свій 25 одиночний титул Слемів у кар'єрі. Стільки не вдавалося виграти нікому ані серед чоловіків, ані серед жінок.

Нагадаємо, що першим фіналістом змагань став Карлос Алькарас, який обіграв у п'яти сетах німця Олександра Звєрєва (3), провівши третій найдовший матч в історії Australian Open. Своїм виходом у фінал іспанець встановив два вікові рекорди турнірів Grand Slam.