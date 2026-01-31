Визначились переможці Australian Open у чоловічому парному розряді
Британо-американська пара Крістіан Гаррісон/Ніл Скупскі виграла Australian Open у чоловічому парному розряді – у фіналі тенісисти здолали австралійців Джейсона Кублера та Марка Полманса.
Гра тривала 1 годину 50 хвилин та завершилась із рахунком 7:6 (4), 6:4.
Переможці протистояння виконали 11 подач навиліт, тоді як суперники лише дві, хоча і припустились більше подвійних помилок – шість проти трьох.
Також Гаррісон та Скупскі використали два брейк-пойнти та виграли більше геймів як на подачі, так і на прийомі.
Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Фінал, чоловічий парний розряд, 31 січня
Призовий фонд: А$43,436,000
Крістіан Гаррісон (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія) – Джейсон Кублер/Марк Полманс (Австралія) 7:6 (4), 6:4
Для Скупскі це друга перемога на турнірах Grand Slam – до цього тенісист в парі з Веслі Колхофом вигравав Вімблдон у 2023 році, а щодо Гаррісона – американець вперше тріумфував на такому рівні змагань.
Напередодні визначились переможці Відкритого чемпіонату Австралії у змішаному розряді та фіналісти чоловічого одиночного турніру.