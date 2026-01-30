Гадецкі та Пірс вдруге поспіль виграли Australian Open у змішаному розряді

Австралійська пара Олівія Гадецкі та Джон Пірс вдруге поспіль виграли Australian Open, здолавши французів Крістіну Младенович/Мануель Гінар.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 10:8.

Переможці протистояння виконали 6 подач навиліт на противагу трьом у суперників, використали три з семи брейк-пойнтів та виграли на один гейм більше на подачі, аніж французи – 7 проти 6.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Змішаний розряд, фінал

Призовий фонд: А$43,436,000

Олівія Градецкі/Джон Пріс (Австралія) – Крістіна Младенович/Мануель Гінар (Франція) 4:6, 6:3, 10:8

Цікаво, що завдяки цій перемозі австралійські тенісисти повторили досягнення 37-річної давнини, змігши захистити свій титул. Востаннє це вдавалось Яні Новотни та Джиму Пью у 1989 році після перемоги сезоном раніше.

