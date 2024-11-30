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Першу ракетку України пограбували в Мілані

Олексій Мурзак — 30 листопада 2024, 17:55
Першу ракетку України пограбували в Мілані
Марта Костюк
AP

Першу ракетку України Марту Костюк пограбували в Мілані, де вона була на концерті Kaleo.

Про це тенісистка повідомила у соцмережах.

Під час заходу невідомі розбили скло її автомобіля, залишеного на платній парковці, і викрали цінні речі, однак спортивне спорядження, яке було в багажнику, грабіжники не зачепили.

"Дорога подорож у Мілан. Хто б це не зробив – благослови вас бог. Воістину», – написала Костюк, додавши світлину пошкодженого автомобіля.

Нагадаємо, українка 29 листопада завітала на концерт відомого рок-гурту Калео в Мілані, зробивши навіть спільне фото із солістом та записавши багато відео з виступу.

Марта Костюк

Марта Костюк

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