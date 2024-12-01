Урсу не зміг перемогти у фіналі турніру в Єгипті

Український тенісист Вадим Урсу (381) не зміг здолати Марека Генгела з Чехії (300) у фіналі турніру ITF M15 у Шарм-еш-Шейху, Єгипет.

Матч тривав 2 години 26 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:3.

У вирішальному сеті українець зумів відіграти два матч-пойнта суперника та взяти третій гейм для себе. Проте з третьої спроби чех таки реалізував матч-пойнт та здобув перемогу.

ITF M15, хард

Шарм-еш-Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15000

Фінал, 1 грудня

Марек Генгел (Чехія) – Вадим Урсу (Україна) 4:6, 6:3, 7:5

Нагадаємо, після останнього оновлення рейтингу ATP колишня перша ракетка України Урсу опустився на 37 позицій.