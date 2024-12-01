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Урсу не зміг перемогти у фіналі турніру в Єгипті

Микола Дендак — 1 грудня 2024, 14:11
Урсу не зміг перемогти у фіналі турніру в Єгипті
Вадим Урсу

Український тенісист Вадим Урсу (381) не зміг здолати Марека Генгела з Чехії (300) у фіналі турніру ITF M15 у Шарм-еш-Шейху, Єгипет.

Матч тривав 2 години 26 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:3.

У вирішальному сеті українець зумів відіграти два матч-пойнта суперника та взяти третій гейм для себе. Проте з третьої спроби чех таки реалізував матч-пойнт та здобув перемогу.

ITF M15, хард
Шарм-еш-Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15000
Фінал, 1 грудня

Марек Генгел (Чехія) Вадим Урсу (Україна) 4:6, 6:3, 7:5

Нагадаємо, після останнього оновлення рейтингу ATP колишня перша ракетка України Урсу опустився на 37 позицій.

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