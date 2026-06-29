Олійникова: WTA намагається створити стерильну картинку, в якій війни не відбувається

Українська тенісистка Олександра Олійникова перед стартом Вімблдона розповіла про свою мотивацію нагадувати про війну на мейджорі, а також про заборону від WTA демонструвати військовий патч "Полку Каліновського".

Слова тенісистки наводить Суспільне спорт.

" Це буде окремою темою Вімблдону, яку я збираюся розкрити скоро, коли це буде вчасно. На цьому Вімблдоні це також такий тригерний момент для мене, але я не відступлю від своєї позиції. Бо якщо не моя позиція, я не бачу сенсу тут перебувати. Це моя мотивація сюди приїхати, і я хочу продовжувати робити те, що роблю".

Один з нещодавніх приводів для конфлікту Олійникової та WTA – заборона використовувати військовий патч "Полку Каліновського", з яким вона досі безперешкодно виходила на матчі. На Ролан Гаррос його українська тенісистка не мала змоги вдягати – саме через позицію тенісної асоціації.

"Їхня претензія полягає в тому, що вони розглядають будь-що, що не є мануфактурою самої сумки, як комерційний логотип. При тому, що дівчата носять різні брелоки, іграшки і таке подібне. Я думаю, зрозуміло, що вважати мої шеврони комерційними логотипами – це абсурд. Це використання правил, аби створити стерильну картинку, в якій війни не відбувається, і продовжувати займатися комерцією", – сказала Олександра.

Стартовою суперницею Олійникової на Вімблдоні стане американка Маккартні Кесслер. Матч відбудеться 29 червня. Анонс виступів українських тенісисток у першому ігровому дні доступний на сайті Чемпіон.