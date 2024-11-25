Рейтинг WTA: Костюк залишилася першою ракеткою України, перша десятка без змін
У понеділок, 18 листопада, оновився офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.
Марта Костюк продовжує втримувати за собою статус першої ракетки України, займаючи 18-те місце рейтингу.
Еліна Світоліна, як і тиждень тому, зберегла за собою 23-є місце. Лишилася на 33-й сходинці Даяна Ястремська. Ангеліна Калініна опустилася на одну сходинку і тепер посідає 58 позицію.
Повернулася до сотні найкращих Юлія Стародубцева, яка тепер йде на 99-му місці.
Рейтинг WTA (25 листопада)
1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8370
3. Коко Гофф (США) – 6530
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344
5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340
6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171
7. Джессіка Пегула (США) – 4705
8. Емма Наварро (США) – 3589
9. Дарія Касаткіна (-) – 3368
10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214
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18. Марта Костюк (Україна) – 2493
23. Еліна Світоліна (Україна) – 1942
33. Даяна Ястремська (Україна) – 1612
58 (57). Ангеліна Калініна (Україна) – 1030
99 (102). Юлія Стародубцева (Україна) – 762
117 (108). Леся Цуренко (Україна) – 648
144 (140). Дар’я Снігур (Україна) – 538
216 (219). Анастасія Соболєва (Україна) – 329
223 (226). Катаріна Завацька (Україна) – 315