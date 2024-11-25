Рейтинг WTA: Костюк залишилася першою ракеткою України, перша десятка без змін

У понеділок, 18 листопада, оновився офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.

Марта Костюк продовжує втримувати за собою статус першої ракетки України, займаючи 18-те місце рейтингу.

Еліна Світоліна, як і тиждень тому, зберегла за собою 23-є місце. Лишилася на 33-й сходинці Даяна Ястремська. Ангеліна Калініна опустилася на одну сходинку і тепер посідає 58 позицію.

Повернулася до сотні найкращих Юлія Стародубцева, яка тепер йде на 99-му місці.

Рейтинг WTA (25 листопада)

1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416

2. Іга Швьонтек (Польща) – 8370

3. Коко Гофф (США) – 6530

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344

5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340

6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171

7. Джессіка Пегула (США) – 4705

8. Емма Наварро (США) – 3589

9. Дарія Касаткіна (-) – 3368

10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214

...

18. Марта Костюк (Україна) – 2493

23. Еліна Світоліна (Україна) – 1942

33. Даяна Ястремська (Україна) – 1612

58 (57). Ангеліна Калініна (Україна) – 1030

99 (102). Юлія Стародубцева (Україна) – 762

117 (108). Леся Цуренко (Україна) – 648

144 (140). Дар’я Снігур (Україна) – 538

216 (219). Анастасія Соболєва (Україна) – 329

223 (226). Катаріна Завацька (Україна) – 315