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Мухова завдяки відмові суперниці стала переможницею турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі

Станіслав Матусевич — 27 червня 2026, 13:38
Мухова завдяки відмові суперниці стала переможницею турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі
Кароліна Мухова
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Чеська тенісистка Кароліна Мухова (11) стала чемпіонкою турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Її суперниця по фіналу, японка Наомі Осака (15) після 46 хвилин боротьби знялася за рахунку 1:6, 0:1 через пошкодження правої стопи.

Bad Homburg Open powered by Solarwatt – WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,206,446
Фінал, 27 червня

Кароліна Мухова (Чехія) – Наомі Осака (Японія) 6:1, 1:0, відмова Осаки

Суперниці зустрічалися всьоме, чешка здобула третю перемогу.

Мухова здобула свій другий титул поточного сезону. В лютому їй вдалося стати чемпіонкою на "тисячнику" в Досі. З наступного тижня Кароліна повернеться до топ-10 світового рейтингу.

Зазначимо, що обидві спортсменки провели перший для себе фінал на трав'яному покритті. 

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна знялася в Бад-Гомбурзі перед чвертьфінальним матчем проти китаянки Ван Сіньюй.

WTA Наомі Осака Кароліна Мухова

Наомі Осака

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