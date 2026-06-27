Мухова завдяки відмові суперниці стала переможницею турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (11) стала чемпіонкою турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Її суперниця по фіналу, японка Наомі Осака (15) після 46 хвилин боротьби знялася за рахунку 1:6, 0:1 через пошкодження правої стопи.

Bad Homburg Open powered by Solarwatt – WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,206,446

Фінал, 27 червня

Кароліна Мухова (Чехія) – Наомі Осака (Японія) 6:1, 1:0, відмова Осаки

Суперниці зустрічалися всьоме, чешка здобула третю перемогу.

Мухова здобула свій другий титул поточного сезону. В лютому їй вдалося стати чемпіонкою на "тисячнику" в Досі. З наступного тижня Кароліна повернеться до топ-10 світового рейтингу.

Зазначимо, що обидві спортсменки провели перший для себе фінал на трав'яному покритті.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна знялася в Бад-Гомбурзі перед чвертьфінальним матчем проти китаянки Ван Сіньюй.