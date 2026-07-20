WTA запровадить обов'язковий генетичний тест для тенісисток на біологічну стать

Жіноча тенісна асоціація WTA зобов'яже всіх тенісисток пройти одноразове генетичне тестування на визначення статі для участі у турнірах під її егідою.

Про це повідомляє ВВС.

В останній редакції правил допуску жінок до змагань, яка набуде чинності 21 липня, від гравчинь потрібно буде надати мазок із щоки, зразок крові чи слини для аналізу на наявність гена SRY, який є частиною Y-хромосоми та спричиняє розвиток чоловічих статевих ознак.

Тенісистки проходитимуть тестування один раз у житті, і лише негативний результат, що вказує на відсутність гена, дозволить їм брати участь у турнірах WTA. У разі позитивного результату тесту, гравчині пройдуть додаткове медичне обстеження, перш ніж їм буде дозволено грати.

Нова політика також вимагає від гравчинь підписати документ, у якому йдеться про те, що у разі відмови від тестування до них можуть бути застосовані дисциплінарні санкції.

Наразі немає відомостей про те, що на будь-якому рівні професійного тенісу виступають трансгендерні жінки. Трансгендерна тенісистка Рене Річардс виступала в жіночому професійному Турі з 1977 по 1981 рік.

Нагадаємо, що 20 липня в оновленому рейтингу WTA дві українські тенісистки встановили особисті рекорди.