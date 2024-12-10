Марченко став постійним тренером Завацької

Дев'ята ракетка України Катаріна Завацька тепер тренуватиметься під постійним керівництвом колишньої 49-ї ракетки світового рейтингу Іллі Марченка.

Про це 37-річний тенісист заявив порталу btu.org.ua.

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За інформацією джерела, Марченко супроводжуватиме Завацьку на всіх турнірах, де вона виступатиме.

Окрім цього, Ілля продовжуватиме виконувати обов'язки капітана жіночої збірної України.

Саме під його керівництвом українки у листопаді переграли тенісисток з Австрії у межах Кубку Біллі Джин Кінг. Це дозволить їм наступного сезону поборотися за місце у фінальному турнірі.

Наразі Катаріна Завацька займає 224-те місце у рейтингу WTA. Її найвищою позицією було 103-тє місце (3 лютого 2020 року).