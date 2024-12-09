Рейтинг WTA: Костюк та Світоліна не змінили позиції, Калініна та Цуренко піднялися
У понеділок, 9 грудня, оновився офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.
Аріна Сабалєнка – перша ракетка світу, Іга Швьонтек йде другою та має певний запас перед Коко Гофф.
Розклад сил серед українських тенісисток не змінився. Марта Костюк займає місце у ТОП-20 світового рейтингу, Еліна Світоліна утримує 23-ю позицію.
Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Анастасія Соболєва по одній позиції втратили, а Ангеліна Калініна – відіграла. Леся Цуренко піднялася одразу на дві позиції.
Рейтинг WTA (9 грудня)
1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8295
3. Коко Гофф (США) – 6530
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344
5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340
6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171
7. Джессіка Пегула (США) – 4705
8. Емма Наварро (США) – 3589
9. Дарія Касаткіна (-) – 3368
10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214
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18. Марта Костюк (Україна) – 2493
23. Еліна Світоліна (Україна) – 1942
34 (33). Даяна Ястремська (Україна) – 1551
56 (57). Ангеліна Калініна (Україна) – 1030
101 (100). Юлія Стародубцева (Україна) – 762
115 (117). Леся Цуренко (Україна) – 648
140 (139). Дар’я Снігур (Україна) – 531
217 (216). Анастасія Соболєва (Україна) – 329
224. Катаріна Завацька (Україна) – 315
Раніше стало відомо, що в наступному сезоні Людмила Кіченок не гратиме у парі з Оленою Остапенко.