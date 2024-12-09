Рейтинг WTA: Костюк та Світоліна не змінили позиції, Калініна та Цуренко піднялися

У понеділок, 9 грудня, оновився офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.

Аріна Сабалєнка – перша ракетка світу, Іга Швьонтек йде другою та має певний запас перед Коко Гофф.

Розклад сил серед українських тенісисток не змінився. Марта Костюк займає місце у ТОП-20 світового рейтингу, Еліна Світоліна утримує 23-ю позицію.

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Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Анастасія Соболєва по одній позиції втратили, а Ангеліна Калініна – відіграла. Леся Цуренко піднялася одразу на дві позиції.

Рейтинг WTA (9 грудня)

1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416

2. Іга Швьонтек (Польща) – 8295

3. Коко Гофф (США) – 6530

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344

5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340

6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171

7. Джессіка Пегула (США) – 4705

8. Емма Наварро (США) – 3589

9. Дарія Касаткіна (-) – 3368

10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214

...

18. Марта Костюк (Україна) – 2493

23. Еліна Світоліна (Україна) – 1942

34 (33). Даяна Ястремська (Україна) – 1551

56 (57). Ангеліна Калініна (Україна) – 1030

101 (100). Юлія Стародубцева (Україна) – 762

115 (117). Леся Цуренко (Україна) – 648

140 (139). Дар’я Снігур (Україна) – 531

217 (216). Анастасія Соболєва (Україна) – 329

224. Катаріна Завацька (Україна) – 315

Раніше стало відомо, що в наступному сезоні Людмила Кіченок не гратиме у парі з Оленою Остапенко.