Ястремська перемогла росіянку у першому колі французького турніру

У вівторок, 10 грудня, свій шлях Челленджером у французькому Ліможі розпочала Даяна Ястремська.

Суперницею третьої ракетки України у першому колі змагання стала представниця Росії Аліна Чараєва.

Українська тенісистка витратила на суперницю 1 годину 39 хвилин та здобула перемогу у двох сетах з однаковим рахунком 6:4.

Лімож (Франція), хард, жінки

Призовий фонд – 115 тисяч доларів

1/16 фіналу, одиночний розряд, 10 грудня

Даяна Ястремська (Україна) – Аліна Чараєва (-) 6:4, 6:4

У наступному колі Ястремська зустрінеться з Кароль Монне, яка із таким самим рахунком обіграла Еллу Зайдель. Ця гра відбудеться у четвер, 12 грудня.

Варто зазначити, що цією перемогою Даяна Ястремська перервала свою семиматчеву серію поразок.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з оновленим рейтингом ATP, у якому українські тенісисти покращили свої позиції відносно минулого тижня.