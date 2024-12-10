Ястремська перемогла росіянку у першому колі французького турніру
У вівторок, 10 грудня, свій шлях Челленджером у французькому Ліможі розпочала Даяна Ястремська.
Суперницею третьої ракетки України у першому колі змагання стала представниця Росії Аліна Чараєва.
Українська тенісистка витратила на суперницю 1 годину 39 хвилин та здобула перемогу у двох сетах з однаковим рахунком 6:4.
Призовий фонд – 115 тисяч доларів
Даяна Ястремська (Україна) – Аліна Чараєва (-) 6:4, 6:4
У наступному колі Ястремська зустрінеться з Кароль Монне, яка із таким самим рахунком обіграла Еллу Зайдель. Ця гра відбудеться у четвер, 12 грудня.
Варто зазначити, що цією перемогою Даяна Ястремська перервала свою семиматчеву серію поразок.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з оновленим рейтингом ATP, у якому українські тенісисти покращили свої позиції відносно минулого тижня.