Кіченок: Перемогу на US Open-2024 хочу присвятити народу України

Українська тенісистка Людмила Кіченок після перемоги у фіналі жіночого парного розряду на US Open-2024 висловила слова підтримка та вдячності народу України.

Її слова цитує сайт BTU.org.

"І є ще дещо, про що я хочу сказати. Зараз щоразу, коли я граю на корті, щоразу, коли я перемагаю, я хочу присвячувати цю перемогу українському народові, який просто зараз важко бореться за нашу свободу.

Я сподіваюся, що таким чином зможу їх трохи підбадьорити. Моє серце зараз із ними", — сказала Людмила.