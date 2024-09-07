Кіченок: Перемогу на US Open-2024 хочу присвятити народу України
Людмила Кіченко
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Українська тенісистка Людмила Кіченок після перемоги у фіналі жіночого парного розряду на US Open-2024 висловила слова підтримка та вдячності народу України.
Її слова цитує сайт BTU.org.
"І є ще дещо, про що я хочу сказати. Зараз щоразу, коли я граю на корті, щоразу, коли я перемагаю, я хочу присвячувати цю перемогу українському народові, який просто зараз важко бореться за нашу свободу.
Я сподіваюся, що таким чином зможу їх трохи підбадьорити. Моє серце зараз із ними", — сказала Людмила.
Також Кіченок зізналася, що через успішний виступ на Відкритому чемпіонаті США їй довелося перенести весілля.
Нагадаємо, успіх Людмили у парі з Оленю Остапенко дозволив їм кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA 2024 у парному розряді.