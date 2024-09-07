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Кіченок та Остапенко кваліфікувалися на Підсумковий турнір WTA 2024 у парному розряді

Станіслав Лисак — 7 вересня, 00:07
Кіченок та Остапенко кваліфікувалися на Підсумковий турнір WTA 2024 у парному розряді
Getty Images

Українська тенісистка Людмила Кіченок та її партнерка Олена Остапенко кваліфікувалися на Підсумковий турнір WTA у парному розряді.

Після перемоги у Відкритому чемпіонаті США (US Open) українсько-латвійський дует набрав 2000 очок у парний рейтинг WTA та посідатиме перше місце в списку.

5958 балів, які набрали Кіченок та Остапенко за сезон дозволили їм першими кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Зазначимо, що поріг для кваліфікації на змагання — 5843 очки.

Нагадаємо, що для українки це перша перемога на турнірі серії Grand Slam в кар'єрі. Цього року також був фінал Australian Open (теж у парі з Остапенко), проте там вони не змогли перемогти.

Також Людмила Кіченок розповіла, що перенесла весілля зі своїм тренером Станіславом Хмарським через півфінал US Open.

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Людмила Кіченок

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