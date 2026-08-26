Сестри Вільямс виступлять у парному розряді US Open-2026

Легендарні американські тенісистки Серена та Вінус Вільямс виступлять у парному розряді US Open-2026. Вони отримали вайлд-кард від організаторів турніру.

Про це повідомляє пресслужба US Open.

Для сестер Вільямс це буде перший спільний виступ у парному розряді турніру серії Grand Slam з часів US Open-2022.

У червні поточного року сестри Вільямс отримали вайлд-кард у парний розряд Вімблдону-2026, проте зрештою не зіграли на турнірі через травму коліна Серени.

Нагадаємо, влітку поточного року Вільямс-молодша повернулася в теніс після майже чотирирічної перерви. Нещодавно сестри Вільямс разом виступали в парному розряді турніру в Цинциннаті, де в першому раунді програли Марті Костюк і Пейтон Стернс.