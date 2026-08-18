Костюк і Стернс здолали сестер Вільямс на старті парного розряду турніру в Цинциннаті

Українка Марта Костюк та американка Пейтон Стернс успішно розпочали турнір серії WTA 1000 в Цинциннаті, здолавши в першому колі парного розряду зіркових сестер Вільямс.

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 10:8.

За поєдинок Костюк і Стернс одного разу подали навиліт, зробили чотири подвійні помилки та два брейки. Легендарні американки виконали два ейси, зробили три помилки на подачі та також два брейки.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Перше коло парного розряду, 18 серпня

Марта Костюк (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Серена Вільямс/Вінус Вільямс (США) 6:2, 1:6, 10:8

Зазначимо, що Костюк вперше зіграла в одній парі зі Стернс. В наступному колі вони протистоятимуть дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція).

Ті в попередньому раунді здолали Людмилу Кіченок та Мію Като. Та зустріч завершилась у двох сетах.