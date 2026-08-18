Костюк і Стернс здолали сестер Вільямс на старті парного розряду турніру в Цинциннаті
Українка Марта Костюк та американка Пейтон Стернс успішно розпочали турнір серії WTA 1000 в Цинциннаті, здолавши в першому колі парного розряду зіркових сестер Вільямс.
Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 10:8.
За поєдинок Костюк і Стернс одного разу подали навиліт, зробили чотири подвійні помилки та два брейки. Легендарні американки виконали два ейси, зробили три помилки на подачі та також два брейки.
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло парного розряду, 18 серпня
Марта Костюк (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Серена Вільямс/Вінус Вільямс (США) 6:2, 1:6, 10:8
Зазначимо, що Костюк вперше зіграла в одній парі зі Стернс. В наступному колі вони протистоятимуть дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція).
Ті в попередньому раунді здолали Людмилу Кіченок та Мію Като. Та зустріч завершилась у двох сетах.