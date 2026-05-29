Серена Вільямс близька до повернення в теніс

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс може незабаром повернутися у професійний теніс.

Про це повідомляє The Telegraph.

За їхньою інформацією, Вільямс може виступити у парному розряді трав'яного турніру WTA у Queen's Club, який відбудеться з 8 до 14 червня. Напарницею 44-річної американки може стати 19-річна канадка Вікторія Мбоко. Очікується, що організатори нададуть їм вайлд-кард.

Свій останній матч у турі Вільямс зіграла на US Open-2022. Протягом останніх місяців з'являлося все більше чуток про її можливе повернення. У січні Серена заявила, що не відкидає свого повернення в спорт.

Вільямс-молодша – одна з найкращих тенісисток у історії, за кар'єру виграла 23 турніри Grand Slam у одиночному розряді та 14 – у парному.

Раніше Вільямс відвідала благодійний бал Met Gala в Нью-Йорку.