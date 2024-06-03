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Костюк та Русе здобули перемогу у другому колі парного розряду Ролан Гаррос

Владислав Уткін — 3 червня, 14:16
Костюк та Русе здобули перемогу у другому колі парного розряду Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк (80) та румунка Єлена Габріела Русе (140) переграли дует іспанки Сари Соррібес-Тормо (17) та Марії Боузкової (19) з Чехії в другому колі парного розряду Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав 2 години 3 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Пара українки зробила 2 ейси, допустила 2 подвійні помилки та використала 6 з 16 брейк-пойнтів.

Roland Garros — Grand Slam
Парний жіночий розряд
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 3 червня

Марта Костюк (Україна) та Єлена Габріела Русе (Румунія) — Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) та Марія Боузкова (Чехія) 6:3, 6:4

У третьому колі Костюк та Русе зіграють з переможницями матчу Лейла Фернандес/Ерін Раутліфф — Ері Ходзумі/Макото Ніномія.

Нагадаємо, інша українка Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли американсько-китайську пару Мая Ламсден та Яфань Ван у другому раунді.

Сьогодні, сестра Надії, Людмила, також проведе поєдинок на цій стадії турніру.

Roland Garros Марта Костюк Ролан Гаррос

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