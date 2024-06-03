Костюк та Русе здобули перемогу у другому колі парного розряду Ролан Гаррос
Українська тенісистка Марта Костюк (80) та румунка Єлена Габріела Русе (140) переграли дует іспанки Сари Соррібес-Тормо (17) та Марії Боузкової (19) з Чехії в другому колі парного розряду Ролан Гаррос.
Поєдинок тривав 2 години 3 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:4.
Пара українки зробила 2 ейси, допустила 2 подвійні помилки та використала 6 з 16 брейк-пойнтів.
Roland Garros — Grand Slam
Парний жіночий розряд
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 3 червня
Парний жіночий розряд
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 3 червня
Марта Костюк (Україна) та Єлена Габріела Русе (Румунія) — Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) та Марія Боузкова (Чехія) 6:3, 6:4
У третьому колі Костюк та Русе зіграють з переможницями матчу Лейла Фернандес/Ерін Раутліфф — Ері Ходзумі/Макото Ніномія.
Нагадаємо, інша українка Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли американсько-китайську пару Мая Ламсден та Яфань Ван у другому раунді.
Сьогодні, сестра Надії, Людмила, також проведе поєдинок на цій стадії турніру.