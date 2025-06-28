Улюблений звук: Костюк показала важку підготовку до Вімблдону на трав'яному корті

Марта Костюк вийшла на фінішну пряму своєї підготовки до Вімблдону, і судячи з останніх кадрів з її тренувань – налаштована вона серйозно

Українська тенісистка поділилася яскравим відео з тренування на трав’яному корті, супроводивши його підписом: "Улюблений звук".

На кадрах видно, як Костюк інтенсивно відпрацьовує удари, демонструючи чудову координацію, силу й швидкість.

Нагадаємо, цьогорічний Вімблдон відбудеться з 30 червня по 13 липня. Костюк на старті змагань зустрінеться з Веронікою Ер'явець (171, Словенія).

Зазначимо, що Марта не змогла вийти у друге коло на трав'яному турнірі серії WTA 500 у Бад-Гомбурзі, поступившись американці Еммі Наварро (6:2, 7:5).

Напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. українка після вильоту на першій стадії змагань у Німеччині залишилася на 26 позиції.