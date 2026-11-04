Зірка Ліверпуля став власником унікального суперкару за понад 600 тисяч фунтів

Нападник Ліверпуля Юго Екітіке поповнив свою колекцію автомобілів розкішним суперкаром Lamborghini Revuelto вартістю близько 660 тисяч фунтів стерлінгів.

Ексклюзивне авто потужністю понад тисячу кінських сил доставили безпосередньо до будинку французького футболіста.

Особливістю придбання стало індивідуальне оформлення, яке підготувала компанія Centurion Motors. Екітіке обрав матово-білий колір кузова, а численні елементи автомобіля, зокрема аеродинамічні деталі, дифузори та повітрозабірники, виконали з відкритого карбону. Така комбінація кольорів і персоналізованих елементів робить цей екземпляр унікальним.

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Втім, Lamborghini Revuelto вражає не лише зовнішнім виглядом. Це перша серійна гібридна модель італійського виробника з атмосферним двигуном V12. Суперкар оснащений 6,5-літровим бензиновим двигуном і трьома електромоторами, а сумарна потужність силової установки сягає 1015 кінських сил.

Динаміка автомобіля також відповідає його статусу: розгін до 100 км/год займає лише 2,5 секунди, а максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

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