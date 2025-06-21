Хліб, сало і соління: Костюк похвалилася ефектною добіркою фото з Берліна

Друга ракетка України Марта Костюк не тільки бореться за перемоги на корті, а й встигає насолоджуватись атмосферою міст, де проходять турніри.

Після завершення змагань у Берліні українська тенісистка вирішила підсумувати свій візит яскравою серією фото, які одразу привернули увагу її підписників.

На знімках Марта позує серед вуличної краси німецької столиці, демонструючи не лише чудовий настрій, а й любов до рідної кухні – у кадрі з’являється хліб, сало та соління.

Нагадаємо, Костюк не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні, програвши у стартовому матчі американці Еммі Наварро.

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У парному розряді Марта також не довго протрималася. Українка разом з німкенею українського походження Євою Лис поступилися у першому колі парного розряду італійському дуету Сара Еррані/Жасмін Паоліні.

Наступним викликом для українки стане трав'яний турнір серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, який пройде з 22 по 28 червня. У першому колі змагань Костюк зіграє проти американки Емми Наварро (9).