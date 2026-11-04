Камери зловили працівників за переглядом крикету: довелося робити вигляд, наче працюють

Двоє офісних працівників у Південно-Африканській Республіці стали зірками соцмереж після кумедного епізоду під час матчу з крикету між збірними ПАР та Австралії.

Чоловіки вирішили поєднати роботу з переглядом спортивного протистояння, але не врахували одного: їхні робочі місця потрапили в об'єктиви телекамер.

Курйоз стався напередодні під час третього тестового матчу між командами на стадіоні "Ньюлендс" у Кейптауні. Офіс, у якому працювали чоловіки, розташований із видом на спортивну арену, тож вони могли стежити за грою просто зі своїх робочих місць, не відриваючись від комп'ютерів.

Однак у певний момент телевізійна трансляція показала їх на великому екрані стадіону. Щойно працівники помітили себе в кадрі, їхня поведінка миттєво змінилася: обидва розвернулися до моніторів і почали з неймовірною серйозністю вдавати, що повністю занурені в робочі завдання.

Кумедну реакцію не пропустив і коментатор матчу, який ледве стримував сміх та з гумором перепросив чоловіків: "Вибачте, хлопці".

Раніше повідомлялося, що на португальському телебаченні стався епічний фейл: у футбольного експерта під час прямого ефіру заграла мелодія із заставки PornHub.