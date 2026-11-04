Магучіх заспівала хіт Анни Трінчер і отримала несподівану пропозицію: співачка покликала спортсменку на сцену

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх несподівано продемонструвала вокальні здібності та привернула увагу української співачки Анни Трінчер. Виконавиця не лише відреагувала на спів легкоатлетки, а й влаштувала з нею імпровізований дует просто під час відеодзвінка.

Нещодавно Магучіх заспівала пісню "Зірочка палай" під час коментаря для "Суспільне Спорт". Відео швидко привернуло увагу самої авторки хіта, яка вирішила особисто з'ясувати в олімпійської чемпіонки, звідки в неї такі музичні амбіції.

"Так, стоп, Ярославо, у мене до тебе серйозне питання. Я тут побачила одне відео, ти мені нічого не хочеш розповісти?" – звернулася Трінчер до спортсменки.

У відповідь Магучіх зробила вигляд, що не розуміє, про яке відео йдеться. Тоді співачка пожартувала, що в неї з'явилася конкурентка, і поцікавилася, чи не планує легкоатлетка замість медалей готувати концерти.

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Ярослава не розгубилася та запропонувала Анні заспівати разом. Та одразу підтримала ідею, заявивши, що наступний дует може відбутися на її концерті в Палаці спорту.

Нагадаємо, наразі Магучіх готується до зимового сезону та тестує тренувальну базу у Лос-Анджелесі.

Раніше повідомлялося, що на честь зіркової української легкоатлетки назвали астероїд поблизу Юпітера.