Під час матчу в Бразилії суддя показав рекордну 51 червону картку

У Бразилії футбольний матч завершився грандіозною бійкою, за підсумками якої суддя показав рекордну 51 червону картку.

Про це повідомляє Globo.

Йдеться про матч другого дивізіону чемпіонату штату Мінас-Жераїс U-20 між Уберландією та Маморе. На 54 хвилині суддя матчу Фернанду Патрік вилучив гравця Уберландії Луїке Біспо дос Сантос за удар в район живота суперника в неігровому епізоді.

Після цього на суддю накинулися кілька представників керівництва та тренер Уберландії, які погрожували арбітру фізичною розправою. Матч довелося призупинити.

Згодом поєдинок відновився, проте ненадовго: за 2 хвилини Маморе забив третій гол у ворота Уберландії, зробивши рахунок 3:1. Автор голу, Даві Фернандеш Біттенкурт, побіг святкувати гол у напрямку лави запасних суперників і викрикував провокаційні фрази на адресу представників Уберландії.

У цей момент спалахнула масова бійка, до якої були залучені практично всі учасники матчу. Поєдинок було достроково завершено, а для того, щоби розняти учасників бійки, було викликано бригаду військової поліції. В ході бійки, яка тривала 40 хвилин, стадіон і підтрибунне приміщення зазнали масштабних руйнувань.

CENAS LAMENTÁVEIS😥 Confusão generalizada entre os elencos de Uberlândia X Mamoré pela semifinal da segunda divisão do mineiro sub-20. Jogo terminou após uma longa briga entre as equipes. 🎥 YouTube/Bola e Batom https://t.co/FihSKdGYlF — Mineiro Módulo 2🔺 (@mineiromodulo2) November 2, 2026

Суддя виписав учасникам бійки рекордну для світового футболу 51 червону картку: 43 – гравцям, ще 8 – тренерам і персоналу команд. Обидві команди отримали технічну поразку.