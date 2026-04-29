Мабуть, не повірила б: Костюк – про найдовшу серію перемог та півфінал у Мадриді

Олександр Булава — 29 квітня 2026, 23:10
Мабуть, не повірила б: Костюк – про найдовшу серію перемог та півфінал у Мадриді
Українка Марта Костюк (23) оцінила вихід у півфінал турніру серії WTA 1000 у Мадриді.

Про це тенісистка розповіла у коментарі після матчу 1/4 фіналу, в якому вона переграла представницю Чехії Лінду Носкову (13).

"Умови сьогодні були надзвичайно важкі для нас обох: дуже вітряно, холодно. До кінця першого сету, гадаю, ми обидві не були впевнені, куди летить м'яч", – сказала вона.

Також Костюк оцінила свою серію перемог, яка складає уже 10 матчів і є найдовшою в її кар'єрі. Ба більше, в останніх шести поєдинках вона не віддала суперницям жодного сету.

"Півфінал Мадрида і серія перемог? Якби хтось сказав мені кілька тижнів, я, мабуть, не повірила б. Дуже задоволена своїми виступами за ці кілька тижнів", – підсумувала Костюк.

Марта вдруге дісталася до півфіналу "тисячника" після Індіан-Веллса-2024 і спробує вийти в перший фінал.

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта обіграла п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу, а в 1/8 фіналу розібралася з іншою американкою, Кеті Макнеллі (76).

