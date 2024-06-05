Костюк та Надія Кіченок зіграють у чвертьфіналі Ролан Гаррос у парному розряді

У середу, 5 червня, дві останні представниці України продовжать боротьбу на кортах Ролан Гаррос.

У чвертьфіналі жіночого парного розряду Марта Костюк гратиме разом із румункою Єленою Габріелою Русе проти російського дуету Міра Андрєєва/Вєра Звонарьова.

Також Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като зіграють свій поєдинок на цій стадії турніру проти пари Коко Гофф (США) та Катерини Сінякової (Чехія).

Розклад матчів українських тенісисток на 5 червня

13:30*. Надія Кіченок (46, Україна)/Мію Като (37, Японія) — Коко Гофф (26, США)/Катерина Сінякова (8, Чехія). Корт Сімонн Матьє, перший запуск.

16:30*. Марта Костюк (80, Україна)/Єлена Габріела Русе (140, Румунія) — Міра Андрєєва (107)/Вєра Звонарьова (7). Корт Сімонн Матьє, другий запуск.

* — орієнтовний час.

Нагадаємо, у третьому колі Кіченок та Като впевнено переграли Ніколь Мартінес та Еллен Перес, а Костюк та Русе розібралися з дуетом Лейли Фернандес та Ерін Раутліфф.



