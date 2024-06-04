Надія Кіченок та Като пробилися до чвертьфіналу парного Ролан Гаррос

Українська тенісистка Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като перемогли Ніколь Мартінес та Еллен Перес у третьому колі парного розряду Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Україно-японський дует не здійснив жодної подачі навиліт, але натомість відіграв 13 із 15 брейк-пойнтів, а також був точнішим і на першій, і на другій подачі.

Roland Garros — Grand Slam

Парний жіночий розряд

Париж, Франція, Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

Третє коло, 4 червня

Надія Кіченок (Україна) та Мію Като (Японія) — Ніколь Мартінес (США) та Еллен Перес (Австралія) 6:3, 6:2

У чвертьфіналі Надія та Мію зіграють проти переможниць пари Коко Гофф (США)/Катерина Сінякова (Чехія) — Ена Шибахара (Японія)/Сінь Ю Ван (Китай).

Напередодні сестра Надії, Людмила, знялася зі змішаного парного Ролан Гаррос, де мала зіграти з Мате Павичем. Також вона вилетіла з жіночого парного розіграшу.