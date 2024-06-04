Костюк та Русе впевнено пройшли у чвертьфінал Ролан Гаррос у парному розряді

Українська тенісистка Марта Костюк (80) та румунка Єлена Габріела Русе (140) переграли дует канадійки Лейли Фернандес (33) та Ерін Раутліфф (3) з Австралії в третьому колі парного розряду Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 6:4.

Пара українки зробила лише 1 ейс, допустила 2 подвійні помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

Roland Garros — Grand Slam

Парний жіночий розряд

Париж, Франція, Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Третє коло, 4 червня

Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) — Лейла Фернандес (Канада)/Ерін Раутліфф (Австралія) 6:1, 6:4

У чвертьфіналі Костюк та Русе зіграють з росіянками Мірою Андреєвою та Вєрою Звонарьовою.

Нагадаємо, інша українка Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като також пробилися до стадії 1/4 фіналу турніру.

Напередодні сестра Надії, Людмила, знялася зі змішаного парного Ролан Гаррос, де мала зіграти з Мате Павичем. Також вона вилетіла з жіночого парного розіграшу.