Костюк: Починаючи з першого матчу сезону на траві, я грала просто жахливо

Марта Костюк сенсаційно поступилася 171 ракетці світу словенці Вероніці Ер'явець зі Словенії у першому колі Вімблдону. Після гри наша тенісистка знайшла в собі сили дати інтерв'ю українським журналістам.

– Марто, що трапилося у другому сеті, чому стався такий перелом?

– Сьогодні мені було дуже складно фізично. Десь були моменти, коли я поспішала. Але, починаючи з першого матчу на траві цього сезону, я грала просто жахливо. Намагалася робити все від себе залежне і на тренуваннях, і в матчах, щоб хоч якось відчути м’яч, щоб ним влучати в корт, але за всі три матчі, які я провела на траві цього року, в мене нічого не вийшло. Я люблю грати на траві, але…

На Вімблдоні мені дісталася у першому колі суперниця з кваліфікації, сподівалася, що це мені на руку, але все одно нічого не вийшло.

– Трав’яний сезон для вас вийшов відверто невдалим – три поразки в трьох матчах. Чи є розуміння, в чому причина?

– Якщо й є таке розуміння, не думаю, що я про це буду казати. Я продовжуватиму далі працювати, останні декілька тижнів були дуже складними. На жаль, не все залежить від мене, коли я граю в теніс, тому намагаюсь зібрати весь позитив, який в мені є, і просто рухатись далі.

– Давайте тоді про позитивні моменти. Подача з руки на сет-пойнті вже стала вашою візитівкою. Це тренована таємна зброя чи вдалий експромт?

– Насправді, це виходить дуже спонтанно. Я треную цю подачу, проте ніколи не вирішую заздалегідь, коли буду це робити. Здорово, що в мене виходить, це додає варіативності й може збити суперницю з толку, тому прикольно – мати такий удар в арсеналі.

Марта під час інтерв’ю постійно кашляла, тому не обійшлося без питання про здоров’я.

– Як ваше здоров’я? Чи може застуда позначитися на матчі в парному розряді?

– На поточний момент я планую грати, оскільки я вже тут, а останні моменти в нас із Габі (румункою Єленою Габріелою Русе – прим.) у нас не дуже виходило зіграти, то я планую виступити. Знаю, що Габі теж захворіла, і, хоч ми обоє не дуже добре себе почуваємо, однак не плануємо зніматися.

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– Давайте все ж про приємне. Ви у 2024 році виступали на Вімблдоні у сукні, створеній за мотивами своєї весільної сукні компанією Wilson. Це тоді викликало певний ажіотаж. Чим планували здивувати світ моди на цьогорічному Вімблдоні?

– Мені дуже сподобалася цьогорічна сукня, шкода, що я програла вже у першому колі. Взагалі, складно робити модні сенсації, як з весільною сукнею, сподіваюсь, вдруге я заміж виходити не буду (сміється). На Вімблдоні важко щось вигадувати у традиційному білому кольорі, але команда Wilson, вважаю, класно впоралася цього року.

– Як виникла ідея кумедної фотосесії з Євою Лис, німкенею українського походження? Чи було головною ідеєю звернути увагу на її українське коріння?

– Ми спочатку фотографівалися тільки з українками, які були присутні на івенті. А оскільки Єва теж українського походження, то сфотографувалася також із нею.

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– Ви нещодавно відкрили благодійний фонд. Як довго йшли від ідеї до її реалізації?

– Ідея зародилася на минулорічному Вімблдоні. Дослідження почалися в серпні, а до жовтня-листопада уже все було готово.

– Знаю, що пожертвування робила Людмила Кіченок, а чи долучився ще хтось із українських тенісистів?

– Так, дійсно, Люда робила донат, а щодо інших – не знаю, можливо, поки я грала, хтось вирішив мене підтримати і задонатити (сміється). Але на поточний момент – ні.

– Скажіть, які плани на хардовий сезон, де його розпочнете і де проведете тренувальний збір перед US Open?

– Я планую почати у Вашингтоні, потім Монреаль, Цинциннаті, а перед US Open я завжди намагаюся робити тижневу паузу, щоб добре підготуватись до мейджора. Цього року зроблю так само.

– Дякую, вам бажаємо одужання та здоров’я.

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона