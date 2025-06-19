Костюк приголомшила соцмережі шикарним нарядом під час вечірки на честь турніру в Берліні

Українська тенісистка Марта Костюк знову привернула увагу не лише своєю грою, а й бездоганним стилем.

На офіційній вечірці на честь старту престижного турніру в Берліні спортсменка з'явилася у розкішному чорному вбранні, миттєво викликавши захоплення гостей та користувачів соцмереж.

Читайте також : Відео Робота над помилками: Костюк показала важкі тренування після вильоту з Ролан Гаррос

Костюк обрала елегантне поєднання чорного плаття, стильного піджака та компактної сумочки, продемонструвавши бездоганний смак і вміння підкреслити свою жіночність навіть поза кортом. Образ спортсменки доповнював витончений макіяж та впевнена усмішка.

Відео з івенту активно поширилося в соцмережах, а в коментарях фанати з усього світу не стримують компліментів, відзначаючи українку.

Нагадаємо, Марта не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні, програвши у стартовому матчі американці Еммі Наварро (2:6, 3:6).

У парному розряді Костюк також не довго протрималася. Українка разом з німкенею українського походження Євою Лис поступилися у першому колі парного розряду італійському дуету Сара Еррані/Жасмін Паоліні (2:6, 2:6).