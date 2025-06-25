Костюк знялася у кумедній фотосесії із тенісисткою українського походження

Українська зірка тенісу Марта Костюк разом із тенісисткою українського походження Євою Ліс влаштували кумедну фотосесію, яка одразу підкорила серця фанатів у соцмережах.

На світлинах спортсменки не намагаються позувати у класичному стилі, а навпаки – вони кривляються, сміються, гримасують та просто насолоджуються моментом.

Ця невимушена зйомка набрала десятки тисяч лайків і сотні коментарів у соцмережах від фанатів, які в захваті від вайбу тенісисток.

Нагадаємо, Костюк не змогла вийти у друге коло на трав'яному турнірі серії WTA 500 у Бад-Гомбурзі, поступившись американці Еммі Наварро (6:2, 7:5).

Напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Марта після вильоту на першій стадії змагань у Німеччині залишилася на 26 позиції.