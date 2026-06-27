Збірна Йорданії повторила культовий вчинок японців на ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати історії, які виходять далеко за межі футболу. Цього разу увагу вболівальників привернула збірна Йорданії, яка після свого матчу другого туру запам'яталася не лише грою, а й красивим вчинком за лаштунками стадіону.

Після фінального свистка матчу з Алжиром (1:2) футболісти не залишили роздягальню в безладі. Команда власноруч прибрала приміщення, залишивши його у зразковому стані для працівників арени. Однак на цьому жест поваги не завершився.

Йорданські футболісти також підготували для персоналу стадіону невеликий сюрприз — традиційні національні смаколики та пам'ятні подарунки як знак вдячності за виконану роботу й гостинність під час турніру.

Уболівальники одразу провели паралелі із фанатами збірної Японії, які не так давно прибрали за собою сміття на стадіоні.

Читайте також : Відео Вирішив покерувати командою: футболіст збірної Йорданії за 12 секунд зганьбився у грі зі Швейцарією

Нагадаємо, наступний поєдинок йорданці проведуть 28 червня о 05:00 за київським часом. Суперником збірної стане Аргентина.

Раніше повідомлялося, що фанати збірної Шотландії ледь не зірвали прямий ефір журналістці перед матчем ЧС-2026,