Збірна Йорданії повторила культовий вчинок японців на ЧС-2026
Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати історії, які виходять далеко за межі футболу. Цього разу увагу вболівальників привернула збірна Йорданії, яка після свого матчу другого туру запам'яталася не лише грою, а й красивим вчинком за лаштунками стадіону.
Після фінального свистка матчу з Алжиром (1:2) футболісти не залишили роздягальню в безладі. Команда власноруч прибрала приміщення, залишивши його у зразковому стані для працівників арени. Однак на цьому жест поваги не завершився.
Йорданські футболісти також підготували для персоналу стадіону невеликий сюрприз — традиційні національні смаколики та пам'ятні подарунки як знак вдячності за виконану роботу й гостинність під час турніру.
Уболівальники одразу провели паралелі із фанатами збірної Японії, які не так давно прибрали за собою сміття на стадіоні.
Нагадаємо, наступний поєдинок йорданці проведуть 28 червня о 05:00 за київським часом. Суперником збірної стане Аргентина.
Раніше повідомлялося, що фанати збірної Шотландії ледь не зірвали прямий ефір журналістці перед матчем ЧС-2026,