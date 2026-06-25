Костюк запалила грою у м'яч із відомим тенісистом перед стартом Вімблдону

Друга ракетка України Марта Костюк продовжує підготовку до старту Вімблдону-2026, але між тренуваннями на легендарних кортах Лондона знайшла час і для несподіваної розваги.

Українська тенісистка стала героїнею відео, яке опублікували на офіційних сторінках Вімблдону.

У ролику Костюк разом із фіналістом турнірів Великого шолома Маттео Берреттіні демонструє свої футбольні навички та жонглює м'ячем просто на території тенісного комплексу.

"Маттео Берреттіні та Марта Костюк підхопили футбольну лихоманку", – підписали відео організатори турніру.

Нагадаємо, цьогорічний Вімблдон проходитиме з 29 червня по 12 липня. Еліна Світоліна і Марта Костюк знаходяться серед головних фавориток Вімблдона за версією букмекерів.

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Раніше повідомлялося, що Марта показала, як відновлюється перед Вімблдоном на грецькому узбережжі.