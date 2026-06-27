І таке буває: дівчина зробила пропозицію коханому під час матчу ЧС-2026
Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати незабутні емоції не лише на футбольному полі, а й далеко за його межами. Під час матчу групового етапу між збірними Нідерландів і Тунісу (3:1) трибуни стадіону в Канзас-Сіті стали місцем однієї з найромантичніших історій турніру.
Просто серед натовпу вболівальників дівчина несподівано стала на одне коліно та зробила пропозицію руки і серця своєму хлопцеві. Для нього цей момент став повною несподіванкою, але з відповіддю він не вагався — одразу сказав омріяне "так".
Закохану пару миттєво оточили гучні оплески та вигуки інших уболівальників, які стали випадковими свідками цієї особливої миті.
Атмосфера на трибунах перетворилася на справжнє свято, а відео освідчення за лічені години почало активно поширюватися у соціальних мережах.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Еквадору зворушливо відсвяткував перемогу над Німеччиною на ЧС-2026 зі своєю дружиною на трибунах.