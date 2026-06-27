І таке буває: дівчина зробила пропозицію коханому під час матчу ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати незабутні емоції не лише на футбольному полі, а й далеко за його межами. Під час матчу групового етапу між збірними Нідерландів і Тунісу (3:1) трибуни стадіону в Канзас-Сіті стали місцем однієї з найромантичніших історій турніру.

Просто серед натовпу вболівальників дівчина несподівано стала на одне коліно та зробила пропозицію руки і серця своєму хлопцеві. Для нього цей момент став повною несподіванкою, але з відповіддю він не вагався — одразу сказав омріяне "так".

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Закохану пару миттєво оточили гучні оплески та вигуки інших уболівальників, які стали випадковими свідками цієї особливої миті.

Атмосфера на трибунах перетворилася на справжнє свято, а відео освідчення за лічені години почало активно поширюватися у соціальних мережах.

Woman proposes to her boyfriend at the Tunisia vs Netherlands World Cup game on camera for the whole world to see.



Just 2% of women propose to their male partners, according to a study.



During the proposal, the man appeared to look up to check if he was on the big screen at… pic.twitter.com/FleZtQgqqe — Collin Rugg (@CollinRugg) June 26, 2026

Раніше повідомлялося, що головний тренер Еквадору зворушливо відсвяткував перемогу над Німеччиною на ЧС-2026 зі своєю дружиною на трибунах.