Давали лише 1%: збірна Кабо-Верде влаштувала шалене святкування після історичного виходу в плейоф ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 подарував уже чимало несподіванок, але історія збірної Кабо-Верде без перебільшення претендує на звання найказковішої. Команда, якій перед стартом турніру аналітики відводили лише 1% шансів на успішний виступ, не просто посоромила всі прогнози, а й пробилася до плейоф.

Після фінального свистка матчу із Саудівською Аравією (0:0) футболісти не стримували емоцій. Перш за все вони кинулися перевіряти турнірну таблицю, щоб остаточно переконатися: історичний вихід до стадії плейоф став реальністю.

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Для країни з населенням близько пів мільйона людей це досягнення стало справжньою спортивною казкою. Кабо-Верде завершило груповий етап без жодної поразки, набрало три очки та посіло друге місце у своїй групі, залишивши позаду значно статусніших суперників.

Найемоційніший момент стався вже в роздягальні. Футболісти стали в коло, почали танцювати й дружно вигукувати: "1%! 1%! 1%!". Саме так вони нагадали всім про прогнози, які не залишали їм практично жодних шансів на успіх перед стартом мундіалю.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу "сині акули" зіграють проти чинних чемпіонів світу. Матч з Аргентиною відбудеться 4 липня та розпочнеться о 1:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна Кабо-Верде на дебютному для себе чемпіонаті світу встановила низку рекордів завдяки виходу у плейоф.