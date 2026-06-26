Ямал отримав незвичний презент перед матчем ЧС-2026: фанат здивував зірку Іспанії

Збірна Іспанії прибула до мексиканської Гвадалахари, де проведе один із ключових матчів групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Уругваю.

Біля готелю та командного автобуса "Фурію Роху" зустріли сотні вболівальників, але один із них зумів по-справжньому здивувати головну молоду зірку команди Ламіна Ямаля.

Фанат підготував для 18-річного футболіста унікальний подарунок — спеціально виготовлену репліку чемпіонського пояса WWE, стилізовану під легендарний титул Universal Championship.

Вибір був невипадковим, адже Ямал давно не приховує своєї любові до реслінгу та неодноразово відвідував шоу WWE.

Побачивши незвичайний сувенір, він не стримав усмішки, охоче прийняв подарунок і подякував уболівальнику.

🎥 | Lamine Yamal accepts the WWE belt from Carlos Paisal as the Spanish team heads to Chattanooga Airport to fly to Guadalajara, Mexico, where they will face Uruguay on Friday. 🤩🏆 pic.twitter.com/bt7ZM3YwmX — Access Yamal (@AccessYamal) June 24, 2026

Нагадаємо, матч Іспанії з Уругваєм відбудеться 27 червня та розпочнеться о 3:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що футболісти уругвайської збірної погрожують бойкотом через дії головного тренера команди.