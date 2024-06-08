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Підіймайся в гори не для того, щоб світ побачив тебе: Костюк видала філософську цитату після вильоту з Ролан Гаррос

Игорь Чернявский — 8 червня, 16:53
Підіймайся в гори не для того, щоб світ побачив тебе: Костюк видала філософську цитату після вильоту з Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк підбила підсумки своїх виступів на Ролан Гаррос-2024.

Майбутня перша ракетка України поділилася підбіркою світлин у своєму Instagram.

"Підіймайся в гори не для того, щоб світ побачив тебе, а щоб ти побачив світ". Ще один рік на Ролан Гаррос. Вдячна моїй команду за можливість рости кожного дня.
"Це не той результат, якого ми хотіли з Єленою Габріелою Русе, але це були неймовірні 2 тижні в Парижі. До наступних зустрічей", — написала Костюк.

Нагадаємо, в одиночному розряді Марта дійшла лише до другого кола, де поступилася хорватці Донні Векич. У парному розряді 21-річна українка та її румунська напарниця зупинилися у кроці від фіналу.

Марта Костюк Ролан Гаррос Єлена Габріела Русе

Марта Костюк

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