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Він був надзвичайно довгим і складним: Костюк підбила підсумки сезону-2026

Денис Іваненко — 13 листопада 2026, 11:24
Він був надзвичайно довгим і складним: Костюк підбила підсумки сезону-2026
Марта Костюк
Getty Images

Друга ракетка України Марта Костюк оцінила сезон-2026, в якому вона вперше піднялась у десятку світового рейтингу та дебютувала на Підсумковому турнірі.

Про це повідомляє BTU.

"Особисто я ним дуже задоволена. Він був надзвичайно довгим і складним у багатьох аспектах. У мене було дуже багато проблем зі здоров'ям. Доводилося боротися із сильним болем та різними іншими труднощами, але я все одно продовжувала рухатися вперед.

Я насолоджуюся своєю роботою. І для мене такий прогрес означає майже більше, ніж завершення року в топ-10. Я знаю, що можу продовжувати розвиватися, ставати кращою. Загалом я вважаю, що цей рік був дуже успішним", – сказала Костюк.

Зазначимо, що Марта завершила сезон на десятій сходинці світового рейтингу. Вона у 2026 році виграла два титули, а також дійшла до півфіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні.

Нинішня кампанія для неї завершилася після поразки від Коко Гофф (4) на Підсумковому турнірі. Наприкінці сезону Костюк мала проблеми зі здоров'ям, що вплинуло на осінні результати – вона закінчила його з найдовшою серією програшів у кар'єрі.

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