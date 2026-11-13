Він був надзвичайно довгим і складним: Костюк підбила підсумки сезону-2026

Друга ракетка України Марта Костюк оцінила сезон-2026, в якому вона вперше піднялась у десятку світового рейтингу та дебютувала на Підсумковому турнірі.

Про це повідомляє BTU.

"Особисто я ним дуже задоволена. Він був надзвичайно довгим і складним у багатьох аспектах. У мене було дуже багато проблем зі здоров'ям. Доводилося боротися із сильним болем та різними іншими труднощами, але я все одно продовжувала рухатися вперед. Я насолоджуюся своєю роботою. І для мене такий прогрес означає майже більше, ніж завершення року в топ-10. Я знаю, що можу продовжувати розвиватися, ставати кращою. Загалом я вважаю, що цей рік був дуже успішним", – сказала Костюк.

Зазначимо, що Марта завершила сезон на десятій сходинці світового рейтингу. Вона у 2026 році виграла два титули, а також дійшла до півфіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні.

Нинішня кампанія для неї завершилася після поразки від Коко Гофф (4) на Підсумковому турнірі. Наприкінці сезону Костюк мала проблеми зі здоров'ям, що вплинуло на осінні результати – вона закінчила його з найдовшою серією програшів у кар'єрі.