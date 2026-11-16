Костюк показала яскраві кадри з Каліфорнії: тенісистка влаштувала фотодамп із друзями та командою

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася атмосферним фотосетом із Каліфорнії, де завершила свої виступи на Підсумковому турнірі. Спортсменка показала, як проходили її дні в Індіан-Веллсі поза тенісним кортом.

У добірку потрапили кадри з тренувань, веселощів із друзями та командою, вечірок і спільних посиденьок. Не обійшлося й без гастрономічних моментів:

Марта показала, як насолоджується бургерами. Окреме місце у фотосеті посіли знімки з мамою, а також інші приємні миті з каліфорнійської подорожі.

Свою публікацію Костюк підписала загадковою фразою: "Не можу пояснити й не збираюся пояснювати".

Нагадаємо, напередодні українка завершила свої виступи на Підсумковому турнірі. У першому турі змагань Костюк поступилася Носковій, а в другому програла Пегулі.

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Згодом Марта програла у двох сетах Коко Гофф із рахунком 4:6, 5:7. Ця поразка стала для неї сьомою поспіль у Турі – це найбільш тривала серія в кар'єрі української тенісистки.

Костюк завершила сезон на десятій сходинці світового рейтингу. Вона у 2026 році виграла два титули, а також дійшла до півфіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні.