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Світоліна та Костюк завершили сезон у десятці найкращих рейтингу WTA

Денис Іваненко — 16 листопада 2026, 09:06
Світоліна та Костюк завершили сезон у десятці найкращих рейтингу WTA
Рейтинг WTA за 16 листопада
Getty Images

Лідерки українського тенісу, Еліна Світоліна та Марта Костюк, завершили сезон-2026 в десятці найкращих рейтингу WTA.

Після Підсумкового турніру вони залишились на шостій і десятій позиціях відповідно. Вперше у кар'єрі на другу сходинку піднялась переможниця WTA Finals Мірра Андрєєва, яка у вирішальній зустрічі переграла уродженку Одеси.

Більшість українок зберегли свої позиції. Окремо варто відзначити Вероніку Подрез, яка встановила особистий рекорд.

Рейтинг WTA за 16 листопада

  1. (1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8099;
  2. (3). Мірра Андрєєва (-) – 7806;
  3. (2). Аріна Сабалєнка (-) – 6685;
  4. (4). Коко Гофф (США) – 6163;
  5. (5). Джессіка Пегула (США) – 6160;
  6. (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5921;
  7. (8) Лінда Носкова (Чехія) – 4743;
  8. (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4665;
  9. (9). Іга Швьонтек (Польща) – 4188;
  10. (10). Марта Костюк (Україна) – 3910;

...

42 (42). Дар'я Снігур (Україна) – 1223;
55 (55). Юлія Стародубцева (Україна) – 1090;
56 (56). Ангеліна Калініна (Україна) – 1087;
70 (70). Олександра Олійникова (Україна) – 957;
103 (103). Даяна Ястремська (Україна) – 770;
120 (121). Вероніка Подрез (Україна) – 654;
167 (164). Анастасія Соболєва (Україна) – 454;
249 (248). Катаріна Завацька (Україна) – 309.

Нагадаємо, що за успішний виступ на Підсумковому турнірі Еліна Світоліна заробила півтора мільйона доларів, а Марта Костюк, попри три поразки, також отримала значну суму призових.

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