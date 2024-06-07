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Костюк і Русе поступилися у півфіналі парного Ролан Гаррос

Игорь Чернявский — 7 червня, 18:00
Костюк і Русе поступилися у півфіналі парного Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк та її румунська напарниця Єлена Габріела Русе зупинилися у кроці від фіналу Ролан Гаррос у парному жіночому розряді.

У півфіналі вони програли італійському дуету в складі Ясміне Паоліні та Сари Еррані.

Матч тривав 2 години 4 хвилини і завершився з рахунком 1:6, 6:4, 6:1.

Україно-румунська пара впевнено виграла перший сет, але потім почалися проблеми. У четвертому геймі другої партії Костюк і Русе не вдалося реалізувати 9 брейк-пойнтів, але з 10-ї спроби вони все ж забрали подачу суперниць. Гейм тривав близько 20 хвилин.

Вже в наступному геймі Марта і Єлена програли свою подачу і остаточно втратили контроль над грою. Третю партію вони провалили повністю — спромоглися взяти лише один гейм.

Roland Garros — Grand Slam
Парний жіночий розряд
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд $24,961,000
1/2 фіналу, 7 червня

Сара Еррані та Ясміне Паоліні (Італія) Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) — 1:6, 6:4, 6:1

Зазначимо, що напередодні Паоліні перемогла росіянку Андрєєву і вийшла у фінал одиночного розряду Ролан Гаррос. Відтак на неї чекає одразу два фінали на Відкритому чемпіонаті Франції.

У фіналі одиночного розряду Ясміне зіграє проти Іги Швьонтек. Поєдинок відбудеться завтра, 8 червня.

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Марта Костюк

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