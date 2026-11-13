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Костюк підбила підсумки сезону: українка назвала головні досягнення та побажання на 2027 рік

Богдан Войченко — 13 листопада 2026, 22:43
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Костюк підбила підсумки сезону: українка назвала головні досягнення та побажання на 2027 рік

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася атмосферними фотографіями з підсумкового турніру та емоційно підбила підсумки сезону-2026.

Для 24-річної спортсменки цей рік став найуспішнішим у кар'єрі: вона здобула два титули, дісталася двох півфіналів турнірів Великого шолома та вперше увійшла до топ-10 світового рейтингу.

"2026-й, який це був рік. Найуспішніший сезон у моїй кар'єрі на цей момент, і я не можу пишатися ним більше. Не лише цим роком, а й усіма роками роботи, які привели мене сюди", – написала Костюк.

Протягом сезону українка виграла два титули – свій перший турнір серії WTA 1000 у Мадриді та змагання в Руані. Крім того, Марта двічі доходила до півфіналів турнірів Великого шолома та закріпилася серед десяти найкращих тенісисток планети.

Водночас Костюк зізналася, що найбільше її тішить не лише спортивний результат, а й задоволення від самого процесу.

"Мабуть, найбільше мене радує те, наскільки мені подобалася сама подорож. Я люблю роботу, виклики, можливість ставати кращою, пробувати щось нове та пізнавати себе. Навіть після того, як я граю в теніс більшу частину свого життя, мені досі є що відкривати для себе", – поділилася тенісистка.

Не обійшлося й без труднощів. За словами Марти, сезон виявився непростим фізично через численні травми, біль і пропущені турніри. Були дні, коли вона навіть не знала, коли зможе повернутися на корт. Однак бажання знову грати не зникало.

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Окремо українка подякувала людям, які були поруч із нею протягом року, зокрема тренерці Сандрі Заневській та члену команди Зімальї.

"Ви бачили мене в усіх можливих станах цього сезону, і я знаю, що з деякими з них було легше впоратися, ніж з іншими", – із гумором написала Костюк.

На завершення тенісистка зізналася, що зараз хоче просто насолодитися досягненнями та пишатися пройденим шляхом. А щодо наступного року побажання в неї цілком конкретне:

"І якщо 2027-й принесе трохи менше болю та набагато більше тенісу, це було б чудово!"

Нагадаємо, напередодні українка завершила свої виступи на Підсумковому турнірі. У першому турі змагань Костюк поступилася Носковій, а в другому програла Пегулі.

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Згодом Марта програла у двох сетах Коко Гофф із рахунком 4:6, 5:7. Ця поразка стала для неї сьомою поспіль у Турі – це найбільш тривала серія в кар'єрі української тенісистки.

Костюк завершила сезон на десятій сходинці світового рейтингу. Вона у 2026 році виграла два титули, а також дійшла до півфіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні.

Марта Костюк теніс фотосесія