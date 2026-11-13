Костюк підбила підсумки сезону: українка назвала головні досягнення та побажання на 2027 рік

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася атмосферними фотографіями з підсумкового турніру та емоційно підбила підсумки сезону-2026.

Для 24-річної спортсменки цей рік став найуспішнішим у кар'єрі: вона здобула два титули, дісталася двох півфіналів турнірів Великого шолома та вперше увійшла до топ-10 світового рейтингу.

"2026-й, який це був рік. Найуспішніший сезон у моїй кар'єрі на цей момент, і я не можу пишатися ним більше. Не лише цим роком, а й усіма роками роботи, які привели мене сюди", – написала Костюк.

Протягом сезону українка виграла два титули – свій перший турнір серії WTA 1000 у Мадриді та змагання в Руані. Крім того, Марта двічі доходила до півфіналів турнірів Великого шолома та закріпилася серед десяти найкращих тенісисток планети.

Водночас Костюк зізналася, що найбільше її тішить не лише спортивний результат, а й задоволення від самого процесу.

"Мабуть, найбільше мене радує те, наскільки мені подобалася сама подорож. Я люблю роботу, виклики, можливість ставати кращою, пробувати щось нове та пізнавати себе. Навіть після того, як я граю в теніс більшу частину свого життя, мені досі є що відкривати для себе", – поділилася тенісистка.

Не обійшлося й без труднощів. За словами Марти, сезон виявився непростим фізично через численні травми, біль і пропущені турніри. Були дні, коли вона навіть не знала, коли зможе повернутися на корт. Однак бажання знову грати не зникало.

Окремо українка подякувала людям, які були поруч із нею протягом року, зокрема тренерці Сандрі Заневській та члену команди Зімальї.

"Ви бачили мене в усіх можливих станах цього сезону, і я знаю, що з деякими з них було легше впоратися, ніж з іншими", – із гумором написала Костюк.

На завершення тенісистка зізналася, що зараз хоче просто насолодитися досягненнями та пишатися пройденим шляхом. А щодо наступного року побажання в неї цілком конкретне:

"І якщо 2027-й принесе трохи менше болю та набагато більше тенісу, це було б чудово!"

Нагадаємо, напередодні українка завершила свої виступи на Підсумковому турнірі. У першому турі змагань Костюк поступилася Носковій, а в другому програла Пегулі.

Згодом Марта програла у двох сетах Коко Гофф із рахунком 4:6, 5:7. Ця поразка стала для неї сьомою поспіль у Турі – це найбільш тривала серія в кар'єрі української тенісистки.

Костюк завершила сезон на десятій сходинці світового рейтингу. Вона у 2026 році виграла два титули, а також дійшла до півфіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні.