Світоліна заробила півтора мільйони доларів на Підсумковому турнірі, Костюк – значно менше

Визначилися суми призових, які заробили за виступ на Підсумковому турнірі українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк.

Світоліна за участь у змаганнях отримала гарантовані $220,000. На груповому етапі змагань Еліна здобула дві перемоги (гонорар за кожну – $230,000). Успіх у півфіналі приніс одеситці ще $820,000. Сумарні призові тенісистки, таким чином, склали рівно півтора мільйони доларів.

Костюк заробила значно менше, адже принесла їй гроші лише участь у турнірі, тобто $220,000. На груповій стадії Марта зазнала трьох поразок, які не поповнили її бюджет.

Для порівняння, чемпіонка WTA Finals, "нейтральна" Мірра Андрєєва, за п'ять перемог у п'яти матчах турніру отримає $3,370,000.

Зазначимо, що всі суми вказано без урахування сплати податків на призові.

Нагадаємо, що на груповій стадії Підсумкового турніру Еліна спочатку програла Андрєєвій, а потім здобула дві перемоги – над чешкою Кароліною Муховою та "нейтральною" Аріною Сабалєнкою. У півфіналі українка розгромила ще одну чешку, Лінду Носкову, а в фіналі знову не впоралася з Андрєєвою.